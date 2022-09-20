В Карпинске бродячая собака напала 10-летнего мальчика

Инцидент произошел 18 сентября на улице Ленина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске около шахматного клуба бродячая собака покусала 10-летнего мальчика. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.

Инцидент произошел 18 сентября на улице Ленина. Ребенок получил травмы.

- В частности, будет проверено соблюдение администрацией городского округа Карпинск требований законодательства об организации отлова безнадзорных животных на территории муниципалитета, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В том числе прокуратура проверит, как власти заключали контракты по отлову бродячих животных. Также будут изучены уже исполненные контракты на соблюдение процедур и сроков. По результатам проверки будут приняты меры реагирования.