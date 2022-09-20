Прокуратура заинтересовалась ДТП с автобусом в Березовском, в котором пострадали пять человека

Прокуратура Березовского взяла на контроль проведение административного расследования. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Прокуратура Свердловской области заинтересовалась аварией с автобусом под Березовским, в которой пострадали пять человек. Известно, что водитель ПАЗа, двигавшийся по маршруту «поселок Кедровка – Березовский – Екатеринбург», при совершении обгона допустил столкновение с КАМАЗом.

- Прокуратура Березовского взяла на контроль проведение административного расследования по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в результате аварии различные травмы получили пассажиры ПАЗа: это 97-летняя пенсионерка, 58-летняя женщина, 51-летний мужчина и две девушки 27 и 17 лет. Степень полученных ими травм выясняют медики на месте происшествия.