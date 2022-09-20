В Екатеринбурге на кладбище задержали обвиняемого в убийстве

Расследование продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали 47-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве 50-летнего охранника. Тело с множеством ножевых ран груди и живота нашли в строящемся здании на Московском тракте. Об этом сообщает городское УМВД

- В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий была установлена причастность к убийству мужчины, который распивал вместе с жертвой алкоголь, - говорится в сообщении.

Сообщение о теле поступило в полицию 27 августа. Силовики узнали, что у мужчины нет постоянного места жительства. Также они выяснили, что он скрывается на одном из городских кладбищ. Там его и задержали.

Подозреваемого передали сотрудникам Следственного комитета. Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Его уже допросили. Он частично признал вину. Мужчина находится сейчас под стражей. Расследование продолжается.