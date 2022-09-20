Екатеринбургский депутат заявил, что школьные учителя получают больше чиновников

Александра Колесникова удивляет, что зарплаты чиновников в системе образования ниже, чем у педагогов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский депутат гордумы Александр Колесников заявил, что заплата учителей выше той, что получают чиновники. По его словам, ситуация в системе образования является парадоксальной. Его удивляет, что зарплаты чиновников в системе образования ниже, чем у педагогов.

- Вот у меня в районе уволился начальник РАЙОНО, и долго не могли найти ему замену. Причина очень простая — маленькая зарплата. В школах получают больше, чем чиновники образования, которые несут ответственность, - отметил Александр Колесников во время очередного заседания гордумы.

Ранее депутат Гордумы Александр Колесников обматерил на заседании вице-мэра по торговле Дмитрия Ноженко. Причиной стало недовольство парламентария по поводу размещением киосков на землях многоэтажек.

Ноженко заявил, что эту проблему обсуждают с областным правительством в лице МУГИСО. Он отметил, что этот вопрос не могут решить уже долгое время.