В Верхней Пышме 35-летняя женщина оформила кредит на 800 тысяч и отдала деньги мошенникам

По инструкции мошенника, она оформила на себя кредит, чтобы играть на бирже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме 35-летняя местная жительница, желая заработать в интернете, оформила на себя кредит в размере 800 тысяч рублей и отдала все деньги мошенникам.

Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию и рассказала, что на ее резюме в интернете откликнулся неизвестный, ей предложили заработать «легких денег» через Skype.

- Сразу же в приложении «Скайп» с ней связался «работодатель» и отправил ссылку на неизвестное, сомнительное приложение. Не подозревая ни о чем, женщина ввела свои персональные данные, после чего создала личный кабинет, - рассказали в МО МВД «Верхнепышминский».

По инструкции мошенника, она оформила на себя кредит, чтобы играть на бирже. После этого она четырьмя переводами отправила мошенникам все имеющиеся у нее деньги. Сотрудниками полиции проводится проверка.