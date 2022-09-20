Екатеринбургу не хватает миллиарда рублей, чтобы защитить школы от террористов

Все первоочередные задачи по обеспечению безопасности в школах выполняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге власти не могут обеспечить контретррористическую безопасность в школах. Им не хватает на это миллиарда рублей. Об этом сообщил глава департамента образования Константин Шевченко на заседании Гордумы.

- Выполнить все требования законодательства по обеспечению контртеррористической безопасности школ города сегодня практически невозможно, - заявил он.

Шевченко отметил, что можно попросить помощи у областного или федерального правительства. Он подчеркнул, что, если в России или регионе была создана соответствующая программа, средства поступали бы из вышестоящих бюджетов. В таком случае у Екатеринбурга не было бы финансовых проблем.

Также выходом из сложившейся ситуации Шевченко считает упрощение существующих норм, прописанных законодательстве. При этом он заявил, что все первоочередные задачи по обеспечению безопасности в школах выполняются.