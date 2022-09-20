«Россети Урал» стали первой площадкой среди промышленных предприятий Среднего Урала по реализации проекта «ДОБРО на предприятии»

Фото: пресс-служба «Россети Урал»

Свердловский Минздрав запустил новый региональный проект «ДОБРО на предприятие». Теперь диспансеризацию можно пройти, не покидая работу. 20 сентября состоялась первая выездная диспансеризация в компании «Россети Урал». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- На законодательном уровне прописано, что работодатель обязан предоставить оплачиваемый рабочий день сотруднику для прохождения диспансеризации. Но не все готовы сделать это. Да и жители подчас объективно не могут вычеркнуть себя из рабочего процесса даже на день. Диспансеризация непосредственно на предприятии станет отличным выходом из положения, особенно для тех компаний, где не на бумаге, а на деле реализуются внутренние корпоративные программы по сохранению здоровья сотрудников, — отметила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Рано утром три мобильных комплекса и 15 медиков начали работу прямо на территории компании «Россети Урал» в Екатеринбурге. Сотрудники предприятия смогли пройти флюорографию, полный курс первого этапа диспансеризации и углубленной диспансеризации, а женщины дополнительно обследовались на маммографе и у гинеколога. Участие в профилактической акции приняли более 200 человек. Кроме того, желающие смогли пройти вакцинацию от гриппа и новой коронавирусной инфекции.

Фото: пресс-служба «Россети Урал»

-Мы как социально ответственная компания стремимся к повышению доступности и качества медицинской помощи для сотрудников, поэтому с радостью поддержали новый проект «ДОБРО на предприятие». Выездная диспансеризация пройдёт во всех подразделениях «Россети Урал», в том числе и в удалённых населённых пунктах Свердловской области, — сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер «Россети Урал» Владимир Рябушев.

Выездная форма работы для медицинских учреждений региона не является новинкой. В период пандемии новой коронавирусной инфекции бригады медиков выезжали на предприятия и вакцинировали сотрудников, желающих защитить себя от опасного вируса. Руководство регионального Минздрава отметило эффект такой формы работы.

- В Свердловской области осуществляется комплексная забота о сохранении здоровья уральцев. Защита взрослых и детей от негативных факторов воздействия внешней среды, от угроз, которые неизбежно возникают в обществе, — приоритет главы региона Евгения Куйвашева. Наши медорганизации системно реализуют комплекс профилактических мероприятий, обеспечивая информативный и качественный скрининг населения для выявления рисков опасных заболеваний. Выездная диспансеризация — одна из форм такой работы, которая доказала свою востребованность и результативность, — подытожил и.о. министра здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.