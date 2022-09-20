Ученики из уральской деревни получили автобус для поездки в школу

С 1 сентября организован подвоз детей из деревни Тычкина до школы и обратно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральской деревне Тычинка четверо детей в возрасте от 8 до 16 лет получили автобус для поездок в школу в соседний населенный пункт. Прокуратура выяснила, что администрация Махневского муниципального образования не организовала подвоз к месту учебы и обратно.

- В результате ребята ежедневно добирались до школы и обратно на рейсовом автобусе, расписание которого не позволяло детям своевременно и в полном объеме посещать учебные занятия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате был подан иск, который суд удовлетворил в полном объеме. С 1 сентября организован подвоз детей из деревни Тычкина до школы и обратно. А 19 сентября открыт новый маршрут по подвозу данных детей на приобретенном, специально оборудованном транспортном средстве марки «ГАЗ».