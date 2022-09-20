В Нижнем Тагиле члена КПРФ оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Фото: страница Владимира Желибы в социальных сетях

В Нижнем Тагиле члена партии КПРФ Владимира Желибу оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ, ему придется выплатить 40 тысяч рублей. При этом политик с решением суда не согласился, но обжаловать решение суда не собирается.

Как пишет местное издание TagilCity.ru, Владимир Желиба в своих социальных сетях разместил статус и сделал репост, которые направлены на дискредитацию армии Российской Федерации.

- Цель доноса [о репосте и статусе в соцсетях] — снятие с выборов. В случае моей вины в тот раз, меня бы просто сняли с выборов [депутатов Нижнетагильской гордумы]. Поэтому вся операция была проведена, - рассказал сам коммунист.

Кстати, на выборах в Городскую думу Нижнего Тагила, которые прошли 11 сентября этого года, Владимир Желиба набрал 460 (21%) голосов избирателей.