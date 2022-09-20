Девушка из Краснотурьинска начала работать на мошенников, чтобы закрыть автокредит

По версии силовиков подозреваемая оставляла 10% от средств себе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске задержали 27-летнюю девушку, которую подозревают в подработке курьером в мошеннической схеме «родственник попал в ДТП». По ее словам, ей нужны были деньги, чтобы закрыть кредит. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Только за два дня в городе зафиксировали сразу несколько случаев телефонного мошенничества. Было возбуждено уголовное дело по пяти эпизодам.

Аферисты звонили на стационарный телефон, представлялась родственником собеседника. Близкий сообщал, что стал виновником ДТП с пострадавшими. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела необходимо было якобы заплатить. Затем с потерпевшими разговаривал лжеследователь. После этого к потерпевшим приезжала девушка-курьер и забирал деньги.

По версии силовиков подозреваемая оставляла 10% от средств себе. Задержанная раньше не была судима. У нее есть муж и работа.

- Она пояснила, ей нужен был дополнительный заработок, семья приобрела автомобиль в кредит, и вот таким образом она решила подзаработать. Подозреваемая допрошена, дала признательные показания, - говорится в сообщении.

Девушка является фигурантом дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Общий ущерб потерпевших составил больше миллиона рублей.