На Урале вынесли приговор мужчине, который сжег своего начальника

Подсудимый свою вину признал частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде вынесли приговор 46-летнему Алексею Бояркину, который 22 марта 2021 года сжег своего начальника в Нижней Туре.

- Бояркина Алексея Владимировича суд признал виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. «д», ч. 2 ст. 105 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы сроком на полтора года, - рассказал ив пресс-службе суда.

Кроме того, осужденный также должен будет выплатить каждому из трех потерпевших по полтора миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, расправиться с начальником Алексей решил из-за долгов по зарплате. Он неофициально трудился водителем у своего знакомого, а тот несколько месяцев не платил ему.

По версии следствия, Алексей взял в гараже канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и облил ею дверь и крыльцо помещения, где находился начальник. Жидкость попала и на самого работодателя, не вовремя вышедшего из здания. После этого Алексей поджог разлитую жидкость. Пламя быстро охватило строение и одежду на начальнике. Мужчина скончался в больнице в тот же день.

- В ходе расследования проведен осмотр места происшествия, допрошено порядка 20 свидетелей, проведён комплекс необходимых экспертиз. Так, согласно психиатрической экспертизе установлено, что фигурант вменяем, поскольку осознавал характер совершаемых им действий, - рассказали в СК по Свердловской области.

Подсудимый свою вину признал частично, заявив, что убивать мужчину он не собирался, а только хотел нанести имущественный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.