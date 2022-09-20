Сейчас разрабатывается возможность присоединения жильцов к муниципальным коммунальным сетям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии объяснили, почему в доме на Патриса Лумумбы не было горячей воды. По данным администрации, произошло техническое повреждение из-за ветхости сетей, находящихся на балансе ФГБУ «Центрально жилищное коммунальное управление».

- Коммунальные службы города оперативно произвели аварийно-восстановительные работы, благодаря которым уже к 14:00 19 сентября в этом жилом доме вновь появилась горячая вода, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также там отметили, что многоквартирный дом находится на особом контроле городских властей. Сейчас разрабатывается возможность присоединения жильцов к муниципальным коммунальным сетям. Работы по переподключению дома планируется выполнить до конца года.

Напомним, накануне, 19 сентября, телеведущая Ксения Собчак вновь обратилась к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову из-за отключения горячей воды на Патриса Лумумбы, 2. Первый раз она обращала внимание на ситуацию, когда жители жаловались, что горячей воды нет в здании два года. Позже, 30 августа воду дали. Однако 19 сентября стало известно, что ее снова отключили.