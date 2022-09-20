ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке до 10%

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ВТБ пересмотрел условия выдачи жилищных кредитов в рамках собственных программ. Минимальный первый взнос в размере 10% доступен при покупке квартир и апартаментов. Получить средства можно на срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей. Клиенты, ранее получившие одобрение банка, смогут переоформить заявку на новых условиях. Получить кредит со сниженным первым взносом заемщики смогут до 31 декабря.

- На фоне поэтапного снижения ключевой ставки мы существенно улучшили условия собственных ипотечных программ, вернув на комфортный для клиентов уровень тарифы по кредитам на вторичном рынке. Вероятно, раунд смягчения денежно-кредитной политики регулятора завершается, поэтому на первый план выходят неценовые параметры, которые также очень важны для заемщиков. ВТБ ранее снизил до 15% первый взнос по ипотеке на первичное жилье, а сегодня уменьшает до 10% «порог входа» при покупке «вторички». При этом мы внимательно следим за уровнем кредитной нагрузки заемщиков и не собираемся применять практику выдачи кредитов с первым взносом ниже 10%, — прокомментировал вице-президент, заместитель руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Оформить жилищный кредит на покупку квартиры или апартаментов с первым взносом от 10% в ВТБ можно по ставке от 10,2% с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые оформили онлайн-заявку, получают зарплату на карту ВТБ или используют цифровые сервисы на сделке. Для взноса от 20% ставка составит от 9,9%, а также доступно кредитование таунхаусов. Финансирование на приобретение готовых домов доступно по ставке от 10,3% со взносом от 20%.

Условия по ипотеке с господдержкой сохранены без изменений. Минимальный первый по-прежнему составляет 15% от стоимости недвижимости. По основной программе средства можно получить под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 4,7%. Клиенты, у которых в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 гг. родился или усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить в ВТБ жилищный кредит всего под 3% годовых (в ДФО – под 0,1%). При этом хотя бы один из родителей должен получать зарплату на карту банка.

Подать заявку на жилищный кредит можно на сайте, в приложении банка для смартфонов на Android, в интернет-версии ВТБ Онлайн, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах банка.