Депутат Колесников обматерил заместителя мэра на заседании Гордумы Екатеринбурга

Перепалку остановил спикер Игорь Володин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге депутат Гордумы Александр Колесников обматерил на заседании обматерил вице-мэра по торговле Дмитрия Ноженко. Причиной стало недовольство парламентария по поводу размещением киосков на землях многоэтажек.

Ноженко заявил, что эту проблему обсуждают с областным правительством в лице МУГИСО. Он отметил, что этот вопрос не могут решить уже долгое время.

- Вы разместили [незаконные киоски], за собой подотрите, *****! Как вам еще сказать? Вы разместили! Город, район разместил, согласно вашему постановлению, - возмутился Колесников.

Ноженко попросил депутата изменить тон. Однако парламентарий продолжил перепалку.

- Это вы измените тональность, когда депутат указывает на вашу некомпетентность. Одни отписки, - заявил Колесников.

Спор прервал спикер Игорь Володин. Он призвал Ноженко и Колесникова не превращать думу «в бардак».