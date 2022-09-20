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Общество20 сентября 2022 9:20

Депутат Колесников обматерил заместителя мэра на заседании Гордумы Екатеринбурга

Причиной стало размещение киосков на землях многоэтажек
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Перепалку остановил спикер Игорь Володин

Перепалку остановил спикер Игорь Володин

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге депутат Гордумы Александр Колесников обматерил на заседании обматерил вице-мэра по торговле Дмитрия Ноженко. Причиной стало недовольство парламентария по поводу размещением киосков на землях многоэтажек.

Ноженко заявил, что эту проблему обсуждают с областным правительством в лице МУГИСО. Он отметил, что этот вопрос не могут решить уже долгое время.

- Вы разместили [незаконные киоски], за собой подотрите, *****! Как вам еще сказать? Вы разместили! Город, район разместил, согласно вашему постановлению, - возмутился Колесников.

Ноженко попросил депутата изменить тон. Однако парламентарий продолжил перепалку.

- Это вы измените тональность, когда депутат указывает на вашу некомпетентность. Одни отписки, - заявил Колесников.

Спор прервал спикер Игорь Володин. Он призвал Ноженко и Колесникова не превращать думу «в бардак».