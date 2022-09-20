В Екатеринбурге откроется выставка Центробанка

22 сентября проведут мастер-класс по определению подлинности банкнот Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге откроется выставка «Банка России» «Время и деньги». Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Экспозиция будет работать с 22 сентября по 21 октября 2022 года. Выставка расположится в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16.

На открытии пройдет кураторская экскурсия. Кроме того, 22 сентября проведут мастер-класс по определению подлинности банкнот с использованием оборудования кредитных организаций.

В экспозиции отражена связь истории российских денег со Свердловской областью. Ведь первые золотые монеты в XVIII веке отчеканили именно из уральского золота. А в XIX веке в Российской империи впервые во всем мире сделали монеты из уральской платины.

Также на выставке посетители узнают, как менялось изготовление денег, их подсчет и система защиты. Кроме того, расскажут, как Исаак Ньютон связан с распространением фальшивок в России.