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Общество20 сентября 2022 8:32

В Екатеринбурге в переулке Базовом перенесли дорожный знак, запрещающий разворот

Однако схема проезда не изменилась
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Для улучшения видимости знака его установили на отдельную стойку на высоту трех метров

Для улучшения видимости знака его установили на отдельную стойку на высоту трех метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в переулке Базовом около торгового центра «Леруа Мерлен» переместили дорожный знак, запрещающий разворот. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в мэрии.

- Схема проезда не поменялась. Для улучшения видимости знака его установили на отдельную стойку на высоту трех метров. Ранее располагался на светофорной опоре, - объяснили там.

Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга накопила 76 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму более 142 тысяч рублей. Она оплатила их только под страхом ареста ее Mitsubishi Lancer.

Также в столице Урала нашли владельца машины, у которого есть 172 неоплаченных штрафа за нарушения правил дорожного движения. Они записаны на машину Honda C-RV.