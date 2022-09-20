В Екатеринбурге в переулке Базовом перенесли дорожный знак, запрещающий разворот

Для улучшения видимости знака его установили на отдельную стойку на высоту трех метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в переулке Базовом около торгового центра «Леруа Мерлен» переместили дорожный знак, запрещающий разворот. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в мэрии.

- Схема проезда не поменялась. Для улучшения видимости знака его установили на отдельную стойку на высоту трех метров. Ранее располагался на светофорной опоре, - объяснили там.

Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга накопила 76 неоплаченных штрафов ГИБДД на сумму более 142 тысяч рублей. Она оплатила их только под страхом ареста ее Mitsubishi Lancer.

Также в столице Урала нашли владельца машины, у которого есть 172 неоплаченных штрафа за нарушения правил дорожного движения. Они записаны на машину Honda C-RV.