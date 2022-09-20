Треть екатеринбуржцев справляются с осенней хандрой с помощью секса

Справиться с грустью помогают вторые половинки и покупки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью многие, глядя на опавшие листья и хмурое небо, начинают грустить и хандрить. Онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и ювелирная компания SOKOLOV провели исследование и узнали, как жители Екатеринбурга справляются с состоянием, когда хочется только лежать и смотреть в потолок.

Выяснилось, что треть екатеринбуржцев (28%) справляются с осенней хандрой с помощью секса. Но больше всего радости горожанам доставляет покупка ювелирных украшений и(39%). Кроме того, каждый четвертый (23%) борется с грустью, обновляя свой гардероб. Еще 26% жителей Екатеринбурга поднимают себе настроение покупкой новых гаджетов. Техника для дома радует лишь 13% екатеринбуржцев.

Отметим, что больше половины горожан (67%) осенью признались, что стали чаще испытывать грусть и упадок сил, а 59% опрошенных и вовсе заметили, что на улицах появилось больше грустных людей. 62% кажется, что окружающие стали более злыми.