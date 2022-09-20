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Происшествия20 сентября 2022 7:59

В Екатеринбурге задержали двух мужчин, забравших у горожанина машину за «долги»

Они также угрожали расправой
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Подозреваемые находятся под стражей

Подозреваемые находятся под стражей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала двух жителей уральского города Арти по подозрению в вымогательстве. Они отобрали у горожанина машину в качестве залога и требовали вернуть некий долг. Об этом сообщает городское УМВД.

- В полицию обратилась гражданка, проживающая на улице Амундсена, которая сообщила, что неизвестные под угрозой физической расправы забрали у ее гражданского мужа автомобиль «ВАЗ-2114», - говорится в сообщении.

Сам мужчина рассказал, что вымогателей знает. Он сам родом из города Арти. Там он и познакомился с подозреваемыми. Также горожанин признался, что земляки требовали у него вернуть некий долг.

Машину объявили в розыск. Уже через пару часов сотрудники ДПС задержали авто на 66 километре трассы «Нижние Серьги – Арти». Оба подозреваемых находились в машине. Их доставили обратно в Екатеринбург.

На фигурантов завели дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Подозреваемые находятся под стражей. Машину передали владельцу.