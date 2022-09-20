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Общество20 сентября 2022 7:28

На Урале в августе число выданных автокредитов выросло на 21%

Однако показатель упал в сравнении с 2021 годом
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
За август в Свердловской области выдали 1,7 тысячи автокредитов

За август в Свердловской области выдали 1,7 тысячи автокредитов

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Свердловской области в августе 2022 года число выданных кредитов на машины выросло на 21,4% в сравнении с июлем. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За август на Урале выдали 1,7 тысячи автокредитов. По числу выданных займов регион занимает восьмое место из 30. Таблицу возглавляет Москва (3,46 тысячи кредитов). Затем идут Московская область (3,1 тысячи), Санкт-Петербург (2,9 тысячи), Татарстан (2,7 тысячи) и Краснодарский край (2,4 тысячи).

Всего в России в августе 2022 года выдали 55,9 тысячи автокредитов. Это на 16,8% больше показателей июля этого же года. При этом в соотношении с аналогичным периодом 2021 количество выданных кредитов на машины сократилось на 38,4%.