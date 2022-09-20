Многодетную маму, у которой забрали приемных детей после ссоры со старшей дочерью, пригласили на Первый канал

Выпуск программы «Мужское и женское» выйдет в эфир в конце сентября. Фото: Виталий Савкин

Историю многодетной семьи, у которой в Свердловской области изъяли двух приемных детей, скоро обсудят в программе «Мужское и женское» на Первом канале. Как стало известно «Комсомольской правде», маму детей, а также других участников случившегося, пригласили в эфир шоу с Александром Гордоном.

- Я был приглашен туда, как оператор, снимавший процесс изъятия детей из семьи, - рассказал Виталий Савкин, фотокорреспондент. - Нас просили до выхода программы не рассказывать подробностей. Единственное, могу сказать, что многие поддерживают Викторию. Ориентировочно программа выйдет в районе 26 сентября.

Приемных детей у семьи изъяли в конце августа. 30 сентября Виктория с супругом будут обжаловать в суде приказ о лишении родительских прав.