В Нижнем Тагиле начали устанавливать «золотые» остановки, сделанные заключенными

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В центре Нижнем Тагиле начали устанавливать «золотые» остановки, сделанные сварщиками и слесарями металлоизделий из ИК-12. Всего в работе было задействовано семь заключенных.

- На сегодняшний момент отгружен один остановочный комплекс, второй планируется отгрузить в ближайшие дни и 15 октября контракт должен закрыться поставкой третьего остановочного комплекса, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Остановочные комплексы изготовлены из высокоуглеродистой стали. Они покрашены атмосферостойкой краской золотого цвета, а в остеклении использованы бронированные стекла.

Отметим, что остановки изготовили по заказу одного из муниципальных бюджетных учреждений Нижнего Тагила.