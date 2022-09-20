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Политика20 сентября 2022 6:35

Куйвашев назначил нового свердловского сенатора, который займет место Росселя

Он уже подписал указ
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Куйвашев уверен, что Виктор Шептий справится с защитой интересов Урала

Куйвашев уверен, что Виктор Шептий справится с защитой интересов Урала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который 19 сентября вступил в свой третий срок, назначил нового представителя региона в Совете Федерации. Он займет место Эдуарда Росселя. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

- Сегодня я назначил депутата Заксобрания Свердловской области Виктора Шептия своим представителем в Совете Федерации. Указ уже подписан, - написал он.

Куйвашев уверен, что Шептий сможет достойно представить область на федеральном уровне и справится с защитой интересов Урала.

19 сентября в Театре Эстрады прошла инаугурация Евгения Куйвашева. По итогам выборов, он набрал наибольшее количество голосов избирателей - 65,78%. После этого правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку. Это стандартная процедура. Правительство слагает свои полномочия перед новым губернатором в день вступления его в должность.