Куйвашев назначил нового свердловского сенатора, который займет место Росселя

Куйвашев уверен, что Виктор Шептий справится с защитой интересов Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который 19 сентября вступил в свой третий срок, назначил нового представителя региона в Совете Федерации. Он займет место Эдуарда Росселя. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

- Сегодня я назначил депутата Заксобрания Свердловской области Виктора Шептия своим представителем в Совете Федерации. Указ уже подписан, - написал он.

Куйвашев уверен, что Шептий сможет достойно представить область на федеральном уровне и справится с защитой интересов Урала.

19 сентября в Театре Эстрады прошла инаугурация Евгения Куйвашева. По итогам выборов, он набрал наибольшее количество голосов избирателей - 65,78%. После этого правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку. Это стандартная процедура. Правительство слагает свои полномочия перед новым губернатором в день вступления его в должность.