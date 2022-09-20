Прокуратура выявила нецелевое расходование средств по нацпроекту на Урале

Возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура выявила нецелевое расходование средств в Туринском городском округе по нацпроекту «Культура» муниципальным учреждением «Районное социально-культурное объединение». Об этом сообщает надзорное ведомство Свердловской области.

- Указанное муниципальное учреждение в 2021 году провело ремонт Дома культуры, расположенного в селе Городище Туринского городского округа, - говорится в сообщении.

Прокуратура выявила факты нецелевого использования 583 тысяч рублей из областного и местного бюджетов. Учреждение оплатило работы по устройству желобов подвесных общей протяженностью 7,2 километра, но фактически установили 100 метров.

Прокуратура Туринского района направила материалы в следственные органы. Там возбудили уголовное дело.

Также прокуратура возбудила дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств) в отношении гендиректора МБУК «Районное социально-культурное объединение». Его признали виновным и назначили штраф в 20 тысяч рублей.

В сентябре 2022 года прокуратура направила в суд иск с требованием восстановить в бюджет Туринского городского округа неправомерно израсходованные средства местного бюджета.