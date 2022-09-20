В Березовском пропал 82-летний дедушка с удочками

Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа и волонтеры Фото: ПСО Прорыв

В Березовском пропал 82-летний Людвиг Чистополов. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 19 сентября. У дедушки с собой сумка черного цвета и удочки в темном мешке.

- На момент пропажи был одет в рубашку флисовую в клетку, куртку черного цвета, трико синего цвета, нательное белье голубого цвета, кепку камуфляжную, сапоги высокие, - рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

Приметы:

Рост: 180 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: серо-голубые.

Цвет волос: седые.

Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении пенсионера, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00.