Силовики проводят проверку после случившегося Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше женщина пыталась увести из двора чужих детей. Инцидент произошел 17 сентября на улице Парниковой. Очевидцы, заметившие странное поведение екатеринбурженки, вызвали полицию.

- В полицию поступило сообщение от граждан о женщине, которая вела себя неадекватно, имела признаки опьянения. Прибывший на место наряд полиции доставил гражданку в дежурную часть, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Сейчас правоохранители проводят проверку. К ситуации также подключились следователи. По предварительным данным, женщина спутала чужих детей со своими племянниками.

- По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области проводится проверка, все обстоятельства инцидента выясняются, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. - Дети и их родители не пострадали.