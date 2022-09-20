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Происшествия20 сентября 2022 3:45

На Эльмаше женщина пыталась увести из двора чужих детей

Сотрудники полиции доставили ее в дежурную часть
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Силовики проводят проверку после случившегося

Силовики проводят проверку после случившегося

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше женщина пыталась увести из двора чужих детей. Инцидент произошел 17 сентября на улице Парниковой. Очевидцы, заметившие странное поведение екатеринбурженки, вызвали полицию.

- В полицию поступило сообщение от граждан о женщине, которая вела себя неадекватно, имела признаки опьянения. Прибывший на место наряд полиции доставил гражданку в дежурную часть, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу.

Сейчас правоохранители проводят проверку. К ситуации также подключились следователи. По предварительным данным, женщина спутала чужих детей со своими племянниками.

- По данному факту следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СУ СК России по Свердловской области проводится проверка, все обстоятельства инцидента выясняются, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. - Дети и их родители не пострадали.