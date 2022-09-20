На станции под Екатеринбургом сгорел частный дом

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге возле станции Путевая-2 ночью, 20 сентября вспыхнул частный жилой дом. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров.

- В 2:18 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Тушение пожара осложнялось удвоенным расположением водоисточников.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В 04:02 пожарным удалось локализовать огонь. В 04:34 открытое горение было ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. В тушении пожара участвуют 31 человек личного состава и 8 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.