Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия20 сентября 2022 2:33

На станции под Екатеринбургом сгорел частный дом

Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге возле станции Путевая-2 ночью, 20 сентября вспыхнул частный жилой дом. Огонь охватил площадь в 120 квадратных метров.

- В 2:18 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Тушение пожара осложнялось удвоенным расположением водоисточников.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В 04:02 пожарным удалось локализовать огонь. В 04:34 открытое горение было ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. В тушении пожара участвуют 31 человек личного состава и 8 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.