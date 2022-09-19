В Академическом районе Екатеринбурга водитель иномарки Hyundai протаранил забор школы

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Академическом районе Екатеринбурга водитель за рулем иномарки Hyundai на скорости протаранил забор школы № 181, которая находится по адресу Краснолесья, 22. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.

- ДТП произошло прямо под окнами моего дома, на место приезжала бригада скорой помощи. Дети из этой школы в аварии не пострадали, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница по имени Дарья.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу водителя Hyundai случился ишемический инсульт, в результате чего он не справился с управлением. На место происшествия выезжал экипаж ДПС.

Напомним, в Екатеринбурге 28-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья угнал Toyota RAV4 и врезался на ней в дом, уходя от полиции.