Уральская туристка отсудила у оператора деньги за сорвавшийся отдых в Сочи

Туроператор занял принципиальную позицию и в возврате денег отказал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области туристка отсудила деньги за несостоявшийся отдых в Сочи. В мае этого года жительница Качканара приобрела путевку на одного человека, планируя находиться на морском побережье с 31 июля по 10 августа.

- Потребитель внесла предоплату в размере 15920 рублей. В июле ей пришло сообщение, что время вылета изменилось, однако предложенная дата вылета потребителя не устроила. Гражданка обратилась в ООО «НТК Интурист» об аннулировании брони и возврате денежных средств, - рассказали в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.

Однако туроператор занял принципиальную позицию и в возврате денег отказал, из-за чего уралочка обратилась с иском в суд.

- В итоге судебного заседания суд решил взыскать с туроператора в пользу потребителя оплаченные денежные средства, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение требований покупателя в добровольном порядке, всего 49 246,4 рубля, - добавили в ведомстве.