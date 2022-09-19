В уральском поселке зооспасатели сняли с верхушки сосны застрявшую кошку

Как оказалось, от усатой отказались предыдущие хозяева. Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В уральском поселке Верхнее Дуброво зооспасатели сняли с дерева кошку, которая забралась на самую верхушку сосны и не смогла самостоятельно спуститься. По словам волонтера Евгения Зенкова, вызволить ее из ловушки практически не было шансов.

- Было ощущение, что кошка рискует прямо при нас сорваться, поэтому мы в темпе принялись за дело - я начал подъем на эту соседнюю толстую сосну, а моя помощница Мария с прохожими растянула тент. Кошка в это время сделала несколько попыток спускаться, но очень неумелых, - рассказывает Евгений Зенков.

Кошку удалось застать примерно на высоте 20 метров, после чего доброволец притянул к себе за ветки кошкино дерево. К счастью, спасательная операция завершилась успешно.

- Героическое закончилось, вернулась проза жизни. Я вынул кошку из мешка. Но она не торопилась идти по своим делам и робко жалась к земле. Мы подождали. Кошка не понимала, что ей делать и куда идти. Мы поняли, что оставить ее здесь и уехать не сможем, - добавил волонтер.

Как оказалось, от усатой отказались предыдущие хозяева. Теперь ей ищут новых владельцев.