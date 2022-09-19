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Общество19 сентября 2022 14:03

Что произошло в Екатеринбурге 19 сентября

Главные новости Екатеринбурга 19 сентября 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Главные новости дня в подборке «КП-Екатеринбург»

Главные новости дня в подборке «КП-Екатеринбург»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что произошло в Екатеринбурге – главные новости дня в подборке «КП-Екатеринбург».

Екатеринбург передал Нижнему Тагилу подержанный трамвай, который перевезли в депо «Новая Кушва». В уральской столице вагон курсировал по маршруту 32 от Дворца спорта до 40 лет ВЛКСМ. Тагильчане полагают, что вагон будет работать на Вагонке для упрощения обслуживания и ремонта.

В Театре эстрады провели инаугурацию переизбранного губернатора Евгения Куйвашева. Он получил большинство голосов на выборах 11 сентября. Глава Свердловской области пообещал защищать интересы уральцев, развивать регион и трудиться на благо уральцев.

В поликлиниках Екатеринбурга произошел массовый технический сбой, из-за которого сотрудники регистратур не могли записать пациентов на прием, дать талоны на анализы и закрыть больничные листы.