В торговом центре Екатеринбурга умер мужчина

По словам очевидцев, посетителю неожиданно стало плохо, и он упал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в торговом центре «Парк Хаус» умер мужчина, инцидент произошел вечером, 18 сентября. По словам очевидцев, посетителю неожиданно стало плохо, и он упал. На место вызывали сотрудников полиции и медиков.

- Полицейские установили личность умершего – это мужчина 1966 года рождения. По имеющимся данным, смерть не носит криминального характера, - сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Точную причину смерти 56-летнего мужчины определит судебно-медицинская экспертиза.

- Сотрудники следственного отдела по Кировскому району областного СКР провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, в субботу, 17 сентября, мужчина отправился купаться в районе парка УрГУПСа на Городском пруду почти в самом центре Екатеринбурга. Мужчина разделся и нырнул в воду, но на берег, по словам очевидцев, так и не вышел.