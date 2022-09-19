В Екатеринбурге задержали полицейских по делу об убийстве пассажира самолета

Станислава ищут более трех лет. Фото: соцсети

В Екатеринбурге следователи СК задержали и допросили двух сотрудников отдела полиции при аэропорте Кольцово. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник. 34-летнего прапорщика и 31-летнего старшину допросили по уголовному делу об убийстве Станислава Бударецкого. Уроженец Ленинградской области пропал еще в мае 2019 года, когда прилетел в Екатеринбург из Новосибирска. С тех пор Станислава никто не видел.

- После допроса сотрудники МВД были отпущены, расследование уголовного дела продолжается. Местонахождение пропавшего мужчины до сих пор неизвестно, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. На момент публикации связаться с родными пропавшего не удалось.