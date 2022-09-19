В Екатеринбурге после капремонта открывается бассейн «Юность»

Объект привели в соответствии с международными требованиями. Фото: МБУ СШ «Юность»

В Екатеринбурге 20 сентября после капремонта откроется бассейн в спортивной школе «Юность» стартует пуском обновленного современного бассейна. Об этом сообщает мэрия.

- Реконструкция спортивного объекта проводилась в рамках подготовки к проведению Международных летних студенческих игр, которые пройдут в уральской столице в 2023 году, - говорится в сообщении.

Объект привели в соответствии с международными требованиями. В бассейне сделали автономную систему отопления и нагрева воды. Теперь он может работать вне зависимости от городского отопительного сезона. Также благодаря интенсивности циркуляции очищение воды проходит быстрее.

Реконструкцию проводили в два этапа. Работы проводили летом 2021 и 2022 года, чтобы не мешать спортсменам тренироваться.