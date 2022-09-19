Наводить порядок в самой высокой точке Екатеринбурга помогали сотрудники «Сима-Ленда» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге власти города и региона в компании волонтеров приняли участие в субботнике на Метеогорке. Организаторы отметили, что выбрали это место неслучайно, поскольку эта площадка уже многие годы пользуется большой популярностью у местных жителей и гостей.

- Основная задача акции – продемонстрировать горожанам, как при небольших затратах можно проводить мероприятия, которые не только помогают сберечь природу и сделать окружающую среду привлекательной, но и объединить людей общей идеей, - заявил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Наводить порядок в самой высокой точке Екатеринбурга помогали сотрудники «Сима-Ленда». Также в парке 50-летия Советской Власти волонтеры установили новые скамейки, урны, высадили цветы и деревья,

- Всего же в благоустройстве зоны отдыха приняли участие порядка тысячи человек. Жителей и гостей уральской столицы призывают приезжать сюда чаще, - добавили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.