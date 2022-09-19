Самбисты УГМК привезли золотые медали с чемпионата Европы

Уральские самбисты представляют спортивный клуб УГМК. Фото: пресс-служба УГМК

Уральские самбисты, которые представляют спортивный клуб УГМК, привезли две золотые медали с чемпионата Европы, которые проходил в сербском Нови Саде. Так, Владимир Гладких завоевал четвертый титул победителя континента, а Рамед Гукев впервые поднялся на высшую ступеньку пьедестала.

- Верхнепышминец Владимир Гладких выступает в категории до 58 килограммов. Он стал абсолютным рекордсменом Свердловской области по количеству побед на ЧЕ. В финальном поединке уже на третьей минуте он одержал победу болевым приемом, - рассказали в пресс-службе УГМК.

А вот для Рамеда Гукева, выступающего в категории до 71 килограмма, решающим в финале с представителем команды Грузии Миндией Лилуашвили оказался бросок за ногу, оцененный судьями в четыре балла.