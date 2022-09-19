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Общество19 сентября 2022 11:57

В Камышлове 27-летняя девушка потеряла больше 300 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам

Пострадавшую убедили перевести все деньги на «безопасные» счета
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Камышлове 27-летняя местная жительница потеряла больше 300 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая девушка обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонили неизвестные и спросили, почему она не пришла свидетелем на допрос по делу об утечке персональных данных клиентов банка.

- Вскоре поступил звонок, и «сотрудница банка» пояснила, что расследует дело о распространении информации о клиентах. В ходе разговора жертва сообщила лжесотруднице информацию о имеющихся у нее счетах в банке, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Вскоре доверчивой девушке перезвонили и рассказали, что мошенники пытаются получить доступ к ее личному кабинету в банке и снять все деньги. После этого ее убедили перевести все деньги на «безопасные» счета, и уралочка согласилась.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.