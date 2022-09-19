В Свердловской области число случаев ОРВИ выросло на 43% за неделю

. В Екатеринбурге за неделю выявили 21,6 тысячи случаев ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области число случаев ОРВИ за неделю с 12 по 18 сентября 2022 года выросло на 42,9%. Зарегистрировано 51 224 пациента с таким диагнозом. Это на 50,7% выше среднего многолетнего уровня. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

- В структуре заболеваемости 57% составляют дети (при среднемноголетнем показателе 72%), - говорится в сообщении.

Неблагополучными по заболеваемости являются Каменск-Уральский, ЗАТО Свободный, городской округ Рефтинский, Асбестовский городской округ и Богданович. В Екатеринбурге за неделю выявили 21 639 случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 27,9% и выше среднего многолетнего уровня на 28,1%.

Также с 12 по 18 сентября зафиксировали 514 случаев внебольничных пневмоний, что на 7,24% ниже уровня позапрошлой недели. В Екатеринбурге по предварительным диагнозам зарегистрировано 230 случаев внебольничных пневмоний, что на 5,51% выше уровня прошлой недели.