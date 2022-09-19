Нижнему Тагилу передали подержанный трамвайный вагон из Екатеринбурга

В уральской столице он курсировал по маршруту № 32. Фото: пресс-служба МУП "Тагильский трамвай"

Нижнему Тагилу передали подержанный трамвайный вагон, который ранее ездил по Екатеринбургу. Общественный транспорт временно направили в депо «Новая Кушва».

- Бывший екатеринбургский 810-й после заезда на канаву для установки токосъемника пантографного типа. В уральской столице он курсировал по маршруту № 32 «Дворец спорта - 40 лет ВЛКСМ», - рассказали в пресс-службе МУП «Тагильский травмай».

Местные жители предполагают, что он будет ходить по рельсам Вагонки для упрощения обслуживания и ремонта.

Такая рокировка произошла после того, как Нижний Тагил подарил один вагон Краснотурьинску вместо того, что сгорел в начале этого года. Общественный транспорт прибыл в другой город уже 8 сентября. Вагон был выпущен еще в восьмидесятых годах прошлого века, теперь он будет дорабатывать на рельсах Краснотурьинска.