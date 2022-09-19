Пропавшую больше недели назад 28-летнюю екатеринбурженку последний раз видели на Уралмаше

Фото: Лиза Алерт

Пропавшую больше недели назад 28-летнюю Викторию Бондаренко последний раз видели на Уралмаше. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в «Лиза Алерт». Девушка ушла из дома 6 сентября и до сих пор не вернулась.

- Особых причин для ухода из дома у нее нет, семья благополучная. В отряд обратилась мама, она же ждет пропавшую дома. Будем очень благодарны за распространение информации и ориентировки. Может найдутся свидетели, - рассказали в поисковом отряде.

Рост Виктории 165 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы светло-русые, глаза зеленые. В день пропажи она была одета в темно-синюю джинсовую ветровку, такого же цвета джинсы, черно-белую футболку и черные кроссовки.

Отметим, что Виктория пропадает уже не в первый раз. Ранее о ее поисках сообщали в поисковом отряде «Лиза Алерт» в июне. Тогда ее нашли спустя шесть дней.