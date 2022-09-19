Пьяный уралец обиделся на оскорбления и воткнул знакомой нож в грудь

Обвиняемого в убийстве задержали по горячим следам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пьяный 42-летний уралец обиделся на оскорбления и воткнул 41-летней знакомой нож в грудь. Все произошло в субботу, 17 сентября в квартире на улице Кирова в Ирбите, где отдыхали двое мужчин и женщина.

- Подозреваемый и потерпевшая находились в гостях, в квартире у их общего знакомого, где вместе распивали спиртное. В процессе застолья женщина имела неосторожность оскорбить подозреваемого, что и привело к столь трагичным последствиям, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Обвиняемого в убийстве задержали по горячим следам. Он признал свою вину и раскаялся. Сейчас по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий по сбору и закреплению доказательств.

- Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены экспертизы, - рассказали в СК по Свердловской области. - Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.