Парламентарий передал в ведомство информацию о том, что в издании были размещены материалы, направленные на дискредитацию деятельности президента и вооруженных сил РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверила портал «Уралнаш» из-за дискредитации президента и ВС РФ после обращения депутата Госдумы Свердловской области Андрея Альшевских. Парламентарий передал в ведомство информацию о том, что в издании были размещены материалы, направленные на дискредитацию деятельности президента и вооруженных сил РФ.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный Андреем Альшевских в своем telegram-канале.

- Мониторингом сети «Интернет» установлен факт размещения на портале «Уралнаш» информационных материалов, направленных ан дискредитацию деятельности ВС РФ в связи с проведением специальной военной операции на территории Донбасса, - сообщается в документе.

Прокуратура направила заключение в Роскомнадзор. Портал заблокируют, как распространяющий противоправный контент. Кроме того, сотрудники ведомства направили данные в МВД для установления местонахождения авторов портала, распространяющих информацию, нарушающую закон и привлечения их к ответственности.