В Екатеринбурге мужчина угнал Toyota RAV4 и врезался на ней в дом

Водитель пострадал, его увезли в больницу. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 28-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья угнал Toyota RAV4 и врезался на ней в дом, уходя от полиции. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- 18 сентября в утреннее время около 06:10 нарядом ГИБДД на перекрестке улиц Машиностроителей - Баумана с целью проверки документов автоинспекторы предприняли попытку остановить автомобиль Toyota RAV4, - говорится в сообщении.

Однако водитель не остановился. Экипаж ДПС начал погоню. Мужчина за рулем иномарки ускорился, не справился с управлением и въехал в стену дома. При опросе он дал признательные показания.

Сейчас мужчина находится в больнице. Он получил травмы в аварии. На него завели дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством).