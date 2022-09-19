В поликлиниках Екатеринбурга произошел технический сбой

также медики не могут дать талон на льготные лекарства и анализы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поликлиниках Екатеринбурга произошел массовый технический сбой. Врачи не могут записать пациентов на прием, дать талон на льготные лекарства и анализы, открыть и закрыть больничные, сообщает портал E1.RU.

- У меня с четверга куча больничных, мы не можем ни открыть их, ни закрыть, не можем выписать лекарства, дать направление человеку к узкому специалисту или в онкоцентр, - пожаловалась одна из медиков.

В департаменте информационной политики региона «КП-Екатеринбург» подтвердили, что произошел сбой.

- В медицинских организациях зафиксированы краткосрочные сбои в работе системы АИС «МИР», связанные с сетевой доступностью информационных систем, - подчеркнули там.

В Минздраве Свердловской области «КП-Екатеринбург» объяснили, что все ошибки исправляют технические службы больниц и специалисты Минцифры.

- Поликлиники продолжают работать в прежнем режиме, предоставляя все услуги пациентам. При необходимости документация заполняется в ручном режиме, - заявили в ведомстве.