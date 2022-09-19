На Урале не пускали людей по утрам в зал ожидания на железнодорожной станции

В зал ожидания пассажиров начинали пускать только когда на работу выходили кассиры Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожной станции Изумруд в Свердловской области не пускали людей по утрам в зал ожидания. Пассажиры пожаловались в транспортную прокуратуру.

- Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение закона пассажирам электропоезда пригородного сообщения, следующего со станции Изумруд Свердловской железной дороги в утреннее время, не были обеспечены безопасные условия пребывания, в том числе и зимний период, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным прокуратуры, первый электропоезд отправлялся в 05:21, а в зал ожидания пассажиров начинали пускать только в 07:40, когда на работу выходили билетные кассиры.

Прокурор внес представление начальнику Свердловской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД». После чего было принято решение об открытии зала ожидания за час до отправления первого электропоезда.