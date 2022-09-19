Нижнетагильская птицефабрика скупает акции «дочки» «Рефтинской»

Сделка обошлась нижнетагильской компании в 23 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильская птицефабрика выкупила около 5% акций (2,1 тысячи) «Свердловского комбината хлебопродуктов» (СКХП), контрольный пакет которой находится у птицефабрики «Рефтинская». Об этом сообщает портал 66.RU.

Сделка обошлась компании в 23 миллиона рублей. Она состоялась на фоне затяжного конфликта птицефабрики «Рефтинская» с руководством комбината, который является одним из двух основных поставщиков комбикорма.

«Рефтинская» приобрела 51% акций СКХП 1 апреля 2022 года за 250 миллионов рублей. Через два месяца комбинат подал иск о признании недействительным договора купли-продажи. Также СКХП подал еще три иска на 130 миллионов рублей о «неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки».

14 сентября арбитражный суд отказал комбинату в иске о законности сделки. «Рефтинская» инициировала проведение внеочередного акционерного собрания с требованием прекратить полномочия гендиректора СКХП Олега Душкина. По словам гендиректора птицефабрики Александра Засыпкина, «Рефтинскую» больше полугода не допускают к управлению комбинатом.