В Свердловской области барберы возглавили рейтинг бьюти-вакансий с высокой зарплатой

В среднем на Урале барберам готовы платить 63,9 тысячи рублей в месяц Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Свердловской области барберы возглавили топ вакансий от салонов красоты с самой высокой зарплатой. В среднем им готовы платить 63,9 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

При этом число открытых вакансий в салонах красоты за последний год выросло на 6%. На втором месте по доходности стоят визажисты. Они зарабатывают в месяц на Урале в среднем 57,5 тысячи рублей.

На третьем месте в топе высокооплачиваемых вакансий расположились парикмахеры. Им готовы платить 54,8 тысячи рублей. На четвертом месте – мастера по маникюру и педикюру с зарплатой в 54,7 тысячи рублей. Пятерку замыкают колористы. Они в среднем получают 52,3 тысячи рублей.