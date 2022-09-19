Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

В Верхней Пышме разыскивают девушку, которая похитила товар из ателье на Юбилейной, 8.

- Сотрудники полиции Межмуниципального отдела МВД России «Верхнепышминский» разыскивают молодую женщину, которая похитила товар из салона - ателье, - рассказали в МО МВД России «Верхнепышминский».

Полицейские просят всех, кто видел разыскиваемую или имеет информацию о ней или ее местонахождении, сообщить об этом в дежурную часть по адресу: город Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, 34 или по номеру телефона (834368) 5-36-92.

Напомним, в Екатеринбурге силовики разыскивают преступника, которого подозревают в убийстве 51-летнего охранника. Его тело с множественными ножевыми ранами груди и живота обнаружили 27 августа в районе седьмого километра Московского тракта.