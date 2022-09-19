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На здоровье19 сентября 2022 8:00

Каши на завтрак оказались опасны для организма

Об этом предупредил диетолог
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Не все каши полезны для здоровья

Не все каши полезны для здоровья

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Каши, которые многие из нас едят на завтрак, оказались возбудителями опасных заболеваний. Об этом изданию NEWS.ru рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, вовсе не все каши полезны для здоровья человека. Так, например, манная или рисовая каши с добавлением сахара на самом деле не просто вредны, а опасны для организма. Они провоцируют ожирение, сахарный диабет второго типа, гипертонию и атеросклероз.

Вместо них диетолог посоветовал употреблять на завтрак овсяную или гречневую каши, которые богаты полезными веществами.

Недавно Гинзбург назвал самые вредные для здоровья блюда. В список попали жареная картошка, жареное красное мясо, блюда с большим количеством сахара, соки в пакетах.