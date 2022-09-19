В Нижнем Тагиле сгорела иномарка

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ночью, 19 сентября, на улице Папанина сгорела Skoda. Огонь разгорелся на площади восемь квадратных метров.

- В 00:15 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Пожар потушен в течение 2-х минут, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, 13 сентября, на Вагонке ночью подожгли легковушку. Огонь повредил заднее левое колесо и салон автомобиля ВАЗ на площади один квадратный метр.Ущерб устанавливается. По факту пожара проводится проверка.