В Екатеринбурге уличные художники расписали «Волгу» под императорский фарфор

Художники хотели создать впечатление, что у авто «слетели текстуры». Фото: «Стенограффия»

В Екатеринбурге уличные художники расписали отечественную «Волгу» кобальтовой сеткой под императорский фарфор. Арт-объект назвали «Политика ракурса». Работу выполнила команда Hot singles in Your Area в рамках фестиваля «Стенограффия».

- На роспись необходимо смотреть с определенного ракурса, только тогда объемный рисунок превратится в плоское 2D-изображение, - говорится в сообщении организаторов фестиваля.

На левой части машины узор будто рвется. Так художники хотели создать впечатление, что у авто «слетели текстуры». При этом диагональное расположение орнамента выбрано не случайно. Художники так планировали создать эффект, будто машина въехала в кобальтовую сетку и натянула ее на себя.

- Этим проектом мы хотели вытолкнуть человека из автоматизма восприятия, - объяснили сами авторы работы.

В ближайшее время «Волга» отправится в Москву, где она будет участвовать в Конференции для профессионалов авторынка на территории кластера «19/21».